Ein Mann wird in der Hauptstadt aus dem Schlaf gerissen: Wieso der Schlafsack des Wohnungslosen in Brand geraten ist, ermittelt nun die Polizei.

Ein Obdachloser ist in Berlin-Tempelhof von seinem brennenden Schlafsack geweckt worden. Der 53-Jährige wurde mit Verbrennungen am Bein in eine Klinik gebracht. Ein Zeuge rief am Dienstag kurz vor Mitternacht die Rettungskräfte zu Hilfe, als er die Flammen bemerkte.Wieso der Schlafsack des Mannes plötzlich Feuer fing, ist noch unklar. Der Verdacht gegen einen 40-Jahre alten Verdächtigen hatte sich der Polizei zufolge nicht bestätigt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.