Leipzig - Unbekannte Täter haben in einem Waldstück in Leipzig die Schlafstätte eines Obdachlosen angezündet. Der 32 Jahre alte Mann konnte sich in Sicherheit bringen, bevor er verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Demnach schlief er zum Zeitpunkt der Tat, die sich laut Polizei vergangene Woche in der Nacht auf Mittwoch ereignete. Er habe noch wahrgenommen, dass sich mehrere Menschen vom Tatort wegbewegten.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen versuchten Mordes. Am Tatort waren sowohl die Spurensicherung als auch ein Brandursachenermittler im Einsatz, wie es hieß. Die Polizei bittet zudem Zeugen um Hinweise zu den Tätern und zum Vorfall.