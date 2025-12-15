Nach intensiven Ermittlungen nimmt die Polizei in Berlin sieben Männer fest. Sie sollen für mehrere Wohnungseinbrüche verantwortlich sein. Was ist bisher über die Bande bekannt?

Berlin - Die Polizei ist in Berlin-Reinickendorf gegen eine Einbrecher-Bande vorgegangen, die für mehrere Wohnungseinbrüche verantwortlich sein soll. Vergangenen Freitag wurden zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Scharnweberstraße durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Sieben Männer im Alter zwischen 26 und 38 Jahren wurden festgenommen. Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut wurden beschlagnahmt.

Gegen einen 35-Jährigen lag laut Polizei bereits ein Haftbefehl vor. Gegen einen 24-Jährigen und einen 38-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Festgenommenen werden des bandenmäßigen Wohnungseinbruchs verdächtigt. Wie viele Einbrüche auf das Konto der Gruppe gehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Razzia waren laut Polizei intensive Ermittlungen vorausgegangen.