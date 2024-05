Eingeschaltetes Blaulicht an einem Rettungswagen.

Nienburg - Bei einer Schlägerei mit Baseballschlägern sind am Dienstag mindestens zwei Menschen verletzt worden. Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Nienburg gingen 30 bis 40 Menschen aufeinander los, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Alarmierte Polizisten stellten einige Teilnehmer der Schlägerei noch vor Ort, andere wurden auf der Flucht gefasst.

Bei der Kontrolle der Anwesenden stellten die Beamten unter anderem Pfefferspray, Messer und einen Schreckschussrevolver sicher. Die Ermittlungen dauern an.