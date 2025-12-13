Mit Messern, Schlagstock und Pfefferspray gehen mehrere Menschen in Bremen aufeinander los. Drei von ihnen werden verletzt.

Bremen - Bei einer Schlägerei in Bremen sind drei Menschen verletzt worden. Laut Zeugenaussagen wurden bei der Auseinandersetzung Messer, eine Schreckschusswaffe, mindestens ein Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt, wie die Polizei mitteilte. Einer der Beteiligten erlitt eine Platzwunde am Kopf, zwei weitere Augenreizungen. Insgesamt waren rund 15 Menschen am Freitagabend im Ortsteil Kattenturm auf einem Parkplatz aneinandergeraten.

Die Beteiligten flohen zunächst. Die Polizei konnte jedoch später die Personalien von mehreren Beteiligten und Zeugen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren aufnehmen. Dabei wurden Pfefferspray und ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar.