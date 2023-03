Klötze (dpa/sa) - Zwei stark betrunkene Männer haben in Klötze im Altmarkkreis Salzwedel auf einen 40 Jahre alten Mann eingetreten. Die drei Männer hatten am Freitagabend zuvor gemeinsam Alkohol getrunken, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz Aufforderung habe der 40-Jährige die Wohnung einer der anderen Männer nicht verlassen wollen, weshalb es zu einem Streit zwischen den Männern gekommen sei. Bei den 29 und 31 Jahre alten Männern, die im Verlauf des Streits auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben sollen, wurde ein Alkoholwert von 2,30 und 4,92 Promille gemessen. Der 40-Jährige habe Platzwunden am Kopf erlitten und sei im Krankenhaus operiert worden. Gegen alle drei Männer werde nun ermittelt, hieß es.