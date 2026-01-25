Dicke Luft in Thüringen: An etlichen Messstationen werden hohe Feinstaubwerte gemessen. Das Einatmen von Feinstaub gefährdet die Gesundheit.

Jena - In Thüringen gibt es derzeit eine hohe Feinstaubbelastung. Die Luftqualität wird an fast allen der 20 Messstationen mit schlecht bis sehr schlecht bewertet, wie aus Angaben des Thüringer Umweltportals hervorgeht. Der Feinstaubanteil lag vielerorts bei mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Besonders hohe Werte wurden etwa in Nordhausen, Weimar und Erfurt gemessen.

Feinstaub kann durch Nase und Mund in die Lunge gelangen und je nach Größe die Lungenbläschen und den Blutkreislauf erreichen und schädigen. Die derzeit hohe Feinstaubbelastung ist auch auf die derzeitige Wetterlage zurückzuführen.

Höhere Feinstaubwerte sind zu dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Grund sind vor allem fehlende Luftbewegung und ein höherer Eintrag an Feinstaub im Winter durch Heizen und Verkehr.