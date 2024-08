Die jährliche Einstufung in Regionalklassen für Kfz-Versicherungen richtet sich nach dem Schadenverlauf in der Vergangenheit. (Archivbild)

Hannover/Bremen - Nach der Neu-Bewertung der Unfallrisiken müssen rund 500.000 Autofahrer in Niedersachsen mit einer höheren Einstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung rechnen. In Hannover, Lüneburg, Friesland, Goslar und Verden erhöhen sich die Regionalklassen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Versicherer können die Statistik für neue Verträge ab sofort anwenden - bei bestehenden Verträgen zum nächsten Versicherungsjahr.

Regionalklassen geben Auskunft über den Schaden, den Fahrer aus einem Zulassungsbezirk verursachen. Je höher die Regionalklasse ist, desto höher fällt tendenziell der Versicherungsbeitrag aus. Über die Beitragshöhe entscheiden außer der Regionalklasse weitere Faktoren wie das Auto, das Nutzeralter und die Zeit ohne Unfall.

In Hannover kracht es besonders häufig

Es gibt auch gute Nachrichten: Rund 400.000 Autofahrer in Oldenburg, Gifhorn, Vechta, der Grafschaft Bentheim und Nienburg/Weser profitieren laut GDV von günstigeren Regionalklassen. Die beste Schadenbilanz erreichte den Angaben zufolge der Bezirk Lüchow-Dannenberg; in Hannover war die Schadenbilanz am schlechtesten.

Für die meisten der rund 4,3 Millionen Autofahrer in Niedersachsen ändere sich wenig. Etwa jeder Zweite bleibe in der Kfz-Haftpflichtversicherung weiterhin in den niedrigsten Regionalklassen 1 bis 3 eingestuft. Auch in den Kaskoversicherungen gebe es wenig Änderungen: Von den rund 3,9 Millionen Kaskoversicherten rutschten rund 660.000 in eine höhere Klasse; rund 250.000 in eine niedrigere Klasse.

Keine Änderungen in Bremen

In Bremen gelten der Regionalstatistik zufolge weiterhin gute Schadenbilanzen und niedrige Regionalklassen. Im kleinsten Bundesland bleibe es in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei der Regionalklasse 7. In Hamburg, Berlin oder München gelten die höchsten Klassen 11 und 12, auch die Kasko-Einstufungen seien dort deutlich höher. Grundsätzlich sind Regionalklassen in Großstädten tendenziell höher als in ländlichen Gebieten, da wegen der höheren Verkehrsdichte mehr Unfälle passieren.