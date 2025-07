Auf der kleinen Baustelle an einem Eingang des Görlitzer Parks hob ein Bauarbeiter am Mittwoch ein Loch aus.

Berlin - Bei den Bauarbeiten für die geplanten Eingangstore und die Zaunerweiterung am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg geht es nur sehr schleppend voran. Seit der Einrichtung einer Baustelle Ende Juni ist bis Ende Juli nicht viel passiert. An einem der 16 Eingänge an der Ecke Görlitzer Straße und Görlitzer Ufer hob am Mittwoch ein einzelner Bauarbeiter ein Loch in der Erde für das Fundament eines Torpfostens aus.

An einem weiteren Eingang an der Wiener Straße ist hinter einer Baustellen-Absperrung ebenfalls ein Loch für ein Fundament zu sehen. Weitere Baumaßnahmen waren Ende Juli nicht festzustellen.

Laut der Ausschreibung sind 16 Tore aus Stahl geplant, dazu acht große Drehkreuze in „vandalismussicherer Ausführung“ und 46 elektrische Schließsysteme für alle Anlagen. Dazu teilt die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr aktuell mit, die Baustelle sei eingerichtet und die Arbeiten schritten „planmäßig“ voran. „Im Rahmen der geplanten Maßnahmen erfolgen bis zum Einbau der Tore vorbereitende Erdarbeiten für das Einbringen von Fundamenten für die Zaun- bzw. Torelemente.“

300 Meter Zäune

Außerdem sollen 300 Meter Zäune ergänzt werden zu den bereits mehr als zwei Kilometer langen Mauern und Zäunen um den Park. „Dabei handelt es sich um sogenannte Lückenschlüsse“, so der Senat. „Material und Ausführung des Zauns orientieren sich dabei am vorhandenen Bestand vor Ort.“

Am Zeitplan habe sich nichts verändert, hieße es weiter. „Bis zur Fertigstellung bis Ende des Jahres werden die geplanten Maßnahmen sukzessive umgesetzt.“

Wenn Zaun und Tore fertig seien, solle der Park nachts verschlossen werden, im Winter zwischen 22.00 und 6.00 Uhr, im Sommer erst ab 23.00 Uhr. So hatte es Verkehrs- und Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU) kürzlich angekündigt.

Umstrittener Plan

Mit dem umstrittenen Plan wollen Senat und Polizei den ausufernden Drogenhandel und die andere Kriminalität im Park eindämmen. Die Polizei verspricht sich von der nächtlichen Schließung des Parks Vorteile bei den Einsätzen gegen die Dealer. Zugleich versprach der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) große Unterstützung bei der Finanzierung sozialer Projekte in der Umgebung des Parks für Drogenabhängige und Obdachlose.

Teile der Nachbarn, linke Initiativen und die Grünen im Bezirk sind gegen die Schließung, weil sie eine weitere Verdrängung der Drogenkriminalität in die umliegenden Wohnquartiere und damit noch mehr Verwahrlosung befürchten.