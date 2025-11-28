Mehr als 300 Starter, rund 600 Hunde: In Klaistow messen sich Teams aus fünf Nationen beim Schlittenhunde-Rennen.

In der Lausitz begann die Schlittenhunde-Saison am vergangenen Wochenende. Bei Beelitz folgt jetzt ein Wettbewerb der schnellen Gespanne. (Archivbild)

Beelitz - Die Schlittenhunde sind los: An diesem ersten Adventswochenende wird bei Beelitz ein Rennen mit mehr als 300 Startern und rund 600 Hunden ausgetragen, wie die Organisatoren ankündigten. Zuschauer können die Schlittenhunde an den Strecken am Spargelhof Klaistow beim Start- und Zieleinlauf verfolgen.

Bei dem Wettbewerb am Samstag und Sonntag sollen Teams aus fünf Nationen dabei sein. Veranstalter ist der Verein Hauptstadt Canicross, der Zughundesport anbietet. Am vergangenen Wochenende liefen in Spremberg in der Lausitz Huskys und andere Hunderassen bei einem Schlittenhunde-Rennen um die Wette - allerdings ohne Schnee und mit Wagen.