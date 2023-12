Jänschwalde - Im Tagebau Jänschwalde ist nach fast 50 Jahren der reguläre Betrieb zur Braunkohleförderung beendet. Mit einem feierlichen Schichtwechsel ging die Förderung in dem Standort in der Lausitz am Freitag im Beisein von Bergleuten offiziell zu Ende - planmäßig ist am 31. Dezember Schluss, teilte das Energieunternehmen Leag mit. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erhielt ein letztes Stück Kohle. Für die Bergleute war es ein emotionaler Moment.

Andere Tagebaue des Energieunternehmens Leag in der Lausitz werden weiter betrieben. Der Kohleausstieg ist für 2038 vereinbart. Die Leag plant einen Umbau hin zu erneuerbaren Energien.

„Jetzt kommt die letzte und ebenso wichtige Phase im Leben eines Tagebaus: Die Rekultivierung der Kippenflächen, die Sicherung von Böschungen, die Herstellung von Seen und der Grundwasseranstieg“, sagte Ministerpräsident Woidke, der nicht weit vom Tagebau aufwuchs. „Das Ende der Kohleförderung im Tagebau Jänschwalde ist aber nicht das Ende der Industrie- und Energieregion Lausitz.“ Neue Ansiedlungen und neue Industriearbeitsplätze entstünden.

„Den Frauen und Männern gilt unser Respekt und unsere Achtung, die im Tagebau bei Wind und Wetter hart gearbeitet haben, damit wir zuverlässig unseren Strom aus der Steckdose ziehen können“, hatte Regierungschef Woidke bereits vor dem feierlichen „Schichtwechsel“ am Freitag gesagt.

Leag-Produktionsvorstand Philipp Nellessen verwies auf die Pläne für den Strukturwandel. „Gemeinsam schaffen wir den Übergang zu einer zukunftsorientierten und sicheren Energieversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien, Batteriespeichern und modernen Kraftwerken“, sagte er laut Mitteilung. „Als größter Arbeitgeber der Region werden wir diesen Wandel verantwortungsvoll und sozialverträglich unter Beteiligung der Beschäftigten gestalten.“

Mit dem Abschied von der Kohleförderung in Jänschwalde nordöstlich von Cottbus treibt das Unternehmen den Aufbau einer Solaranlage auf den ehemaligen Tagebauflächen voran. Nellessen sagte im RBB-Inforadio, es seien schon rund 2500 Hektar wiederhergestellt. „Auf diesen ersten Flächen werden wir dann auch das erste kleine Teilstück dieser mehrere hundert Megawatt großen Solaranlage errichten.“

Die Arbeiten werden im Tagebau Jänschwalde zum Jahresende aber noch nicht komplett eingestellt. Laut Leag stehen in den ersten Monaten des kommenden Jahres noch geotechnische Sicherungsmaßnahmen an. Dazu komme der Rückbau der Anlagen, die Wiederherstellung der Flächen im Tagebauinneren und die Schaffung dreier künftiger Hohlformen geplanter Seen. Die Arbeiten dauerten bis Anfang der 2030er Jahre, teilte das Unternehmen mit. Rund 660 Millionen Tonnen Braunkohle hätten die Bergleute in den vergangenen 47 tagen gefördert, um damit vor allem das Kraftwerk Jänschwalde zu versorgen.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Benjamin Raschke, kritisierte, trotz öffentlicher Versprechen des Unternehmens, die Rekultivierung auch leisten zu wollen, sei deren Finanzierung noch offen. Die Grünen schlugen eine öffentliche Stiftung für die Folgen der Braunkohleförderung vor. Auf den Braunkohleflächen sollen künftig auch Seen entstehen.