Im Harz liegt Schnee, die ersten Rodellifte haben geöffnet. Viele Besucher genießen das sonnige Winterwetter.

Braunlage/Torfhaus - Der Schnee im Harz hat am Wochenende zahlreiche Besucher angelockt. Vielerorts waren die ersten Rodler unterwegs. Auch etliche Spaziergänger nutzten das herrliche Winterwetter mit blauem Himmel und Sonnenschein für einen Ausflug.

Die Parkplätze in Braunlage waren stark frequentiert, wie die Polizei mitteilte. Auch der Parkplatz in Torfhaus war demnach bereits am Vormittag komplett belegt. Erste Rodellifte in Braunlage und St. Andreasberg hatten bereits geöffnet, auch der Rodellift in Torfhaus war in Betrieb und gut besucht. Die Skilifte und Pisten im Harz blieben jedoch noch geschlossen.

Das Winterwetter hält weiter an. „Im Laufe des Abends setzen Schneefälle ein“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch am Montag gibt es im Harz immer wieder Schneeschauer bei Temperaturen um minus 2 bis minus 3 Grad. Der Schnee wird laut DWD zunächst liegen bleiben.