In Berlin und Brandenburg bleibt es eisig kalt – dazu fällt neuer Schnee. Am Freitag rechnet der DWD teils mit kräftigem Schneefall und Schneeverwehungen.

Berlin/Potsdam - Eisige Temperaturen, Schnee und Wind bestimmen das Wetter in Berlin und Brandenburg. Am Morgen werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Temperaturen bis zu minus 13 Grad erwartet. Tagsüber steigen die Werte nur auf minus 2 bis minus 6 Grad. Im Tagesverlauf zieht von Westen her leichter Schneefall auf. Örtlich werden ein bis drei Zentimeter Neuschnee erwartet.

Für Freitag sagt der DWD deutlich kräftigeren Schneefall voraus: Es können drei bis acht, lokal sogar bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Durch Böen sind auch Schneeverwehungen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 6 Grad in der Uckermark und bis zu 0 Grad in der Elbe-Elster-Niederung.

Der DWD sagt angesichts der Wetterlage glatte Straßen und winterliche Verkehrsbehinderungen voraus.