Schnee und Eis sorgen in weiten Teilen Brandenburgs für Glätte. Es kommt vielerorts zu UnfällenIn Nauen etwa kam ein Bus von der Fahrbahn ab.

Potsdam/Nauen - Schneefall und Eisglätte sorgen in Berlin und Brandenburg für Verkehrsbehinderungen. Es gebe glättebedingt mehr Unfälle als üblich, sagte ein Polizeisprecher.

In Nauen im Havelland kam ein Bus des Schienenersatzverkehrs von der Straße ab und fuhr gegen einen Zaun. Es habe keine Verletzten gegeben, der Zaun sei jedoch kaputt, sagte der Polizeisprecher. Der Bus wurde abgeschleppt. Mehrere Medien berichteten zuvor darüber.

Der Deutsche Wetterdienst sagt Neuschnee zwischen der Prignitz, dem Berliner Raum und Frankfurt (Oder) von teils 10 Zentimeter vorher, örtlich könnten es auch 15 Zentimeter sein. In der Nacht zum Sonntag soll es frostig werden, deshalb kann es am Sonntagmorgen besonders glatt sein. Für Sonntag und Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst einzelne Schneeschauer.