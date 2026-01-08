Wegen der anhaltenden Schneefälle und erwarteter spiegelglatter Straßen wird in einigen Regionen der Schulunterricht abgesagt. Wo Eltern und Schüler jetzt umplanen müssen.

In zahlreichen Orten in Niedersachsen fällt aufgrund des Wetters die Schule aus. (Symbolbild)

Emden/Lüchow - Wegen des anhaltenden Winterwetters mit viel Neuschnee und glatten Straßen fällt an manchen Orten in Niedersachsen in den kommenden Tagen der reguläre Schulunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Stattdessen wird meist auf Distanzunterricht umgestellt. Einige Kreisverwaltungen verweisen darauf, dass trotz eines pausenlosen Einsatzes der Räumdienste die Schulbeförderung mit Bussen nicht sichergestellt werden könne – daher falle der Präsenzunterricht aus.

Ein Überblick, welche Kreise und kreisfreien Städte Ausfälle an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen angekündigt haben.

Schulausfälle am Donnerstag, 8. Januar

Landkreis Aurich

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Wittmund

Landkreis Leer

Stadt Emden

Stadt Wilhelmshaven

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Emsland

Kreis Friesland

Landkreis Vechta

Kreis Schaumberg

Landkreis Ammerland

Freie Waldorfschule Oldenburg

Stadt Dannenberg (Elbe)

Schulausfälle am Freitag, 9. Januar

Landkreis Aurich

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Wittmund

Landkreis Leer

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Stadt Emden

Stadt Wilhelmshaven

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Emsland

Kreis Friesland

Landkreis Vechta

Landkreis Ammerland

Freie Waldorfschule Oldenburg

Dannenberg (Elbe)

Wann es zu Schulausfällen kommt

Für die kommenden Tage erwarten Meteorologen weitere Schneefälle in Norddeutschland. Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) verbreitet mit Neuschneemengen von 5 bis 10 Zentimetern, regional sollen bis zu 15 Zentimeter möglich sein.

In Niedersachsen treffen die Landkreise und kreisfreien Städte die Entscheidung, ob der Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt. Um das aktuelle Wetter zu berücksichtigen, passiert das laut Kultusministerium meist am Vorabend oder am frühen Morgen des Schultags. Eine Vorgabe des Landes, bis wann die Schulen und Kommunen die Entscheidung mitteilen sollen, gibt es nicht.