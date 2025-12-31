Berlin - Der Silvestertag beginnt in Berlin und Brandenburg mit Schnee. Am Vormittag können ein bis vier Zentimeter Schnee fallen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazu könne es auf den Straßen und auf den Fußwegen glatt werden. Die Temperaturen erreichen zwischen 1 Grad an der Grenze zu Polen und 4 Grad in der Prignitz.

Am Nachmittag sollen die Niederschläge im Norden größtenteils nachlassen. Im Westen und Süden soll es regnen, ohne dass weitere Glättegefahr besteht. In der Silvesternacht sinken die Temperaturen auf 3 Grad in der Prignitz und minus 1 Grad in der Uckermark. Es könne zeitweise regnen, auch im Norden. Im Osten seien Schneeregen oder gefrierender Regen nicht ausgeschlossen.

Das neue Jahr beginnt stürmisch

Das neue Jahr beginnt mit vielen Wolken und Schneeregen oder Regen. Am Nachmittag und Abend seien Schneeregen- oder Graupelschauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 5 Grad und es wird stürmisch: Der DWD rechnete am Morgen mit ersten Windböen von bis 60 Kilometer pro Stunde und ab dem Mittag örtlich mit Sturmböen um die 70 Kilometer pro Stunde.