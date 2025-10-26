Überzuckert ist der Fichtelberg, auch in Altenberg im Osterzgebirge fallen die ersten Flocken. Für einen Spaziergang ist es aber ziemlich ungemütlich: Es gibt stürmische Böen.

Altenberg/Oberwiesenthal - Eine dünne Schneedecke hat den 1.215 Meter hohen Fichtelberg im sächsischen Erzgebirge bedeckt. Webcams zeigen Schneeflocken in höheren Lagen bei nebeligem Wetter. Für einen Spaziergang eignet sich das Wetter aber nicht unbedingt: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist auf dem Fichtelberg mit schweren Sturmböen von bis zu 100 Kilometer pro Stunde zu rechnen. Wegen des starken Windes stellte die Fichtelbergbahn den Betrieb ein.

Auch in Altenberg im Osterzgebirge sind die ersten Flocken gefallen, eine Webcam zeigt, dass der Skihang weiß überzuckert ist. Der Schnee dürfte allerdings nicht lange lieben bleiben: In den nächsten Tagen wird es laut DWD auch im Bergland wieder wärmer bei Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad.