Schneider und Horn gewinnen Sprintrennen bei Biathlon-DM

Oberhof - Sophia Schneider und Philipp Horn räumen bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften auf Skirollen ordentlich ab. Die 24-jährige Schneider aus Traunstein verwies am Samstag im Sprint Denise Herrmann und Juliane Frühwirt auf die Plätze zwei und drei. Schneider hatte bereits am Freitag in Oberhof die Einzel-Konkurrenz gewonnen, als bei den Frauen die deutsche Elite um Olympiasiegerin und Vorjahresmeisterin Herrmann noch nicht dabei gewesen war.

Etwas später am Samstag war auch Horn wieder nicht zu schlagen. Der Einzelsieger vom Freitag aus Arnstadt gewann vor Simon Kaiser und Matthias Dorfer bei den Männern.