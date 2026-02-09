Die Landesbühnen Sachsen setzen auf Kontinuität: Intendant Manuel Schöbels Vertrag wird verlängert. Was er in den vergangenen Jahren an Pluspunkten gesammelt hat.

Radebeul - Manuel Schöbel bleibt bis 2030 Intendant der Landesbühnen Sachsen. Der neue Vertrag beginne am 1. August 2027 und dauere weitere drei Jahre, teilte das Kulturministerium mit. Der gebürtige Dresdner hat den Posten seit 2011 inne.

Unter seiner künstlerischen Leitung hätten die Landesbühnen die Herausforderungen der Corona-Pandemie sowie Umbau und Modernisierung der Felsenbühne Rathen bewältigt, lobte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU).

Es sei Schöbel gelungen, das Vertrauen des Publikums auch außerhalb der angestammten Spielorte in Radebeul und Rathen zurückzugewinnen und die Besucherzahlen wieder auf das Vor-Corona-Niveau zu heben. Daneben habe er erfolgreich die Abteilung „Junges.Studio“ etabliert, die Inszenierungen und theaterpädagogische Angebote in Kindergärten und Klassenzimmer bringt.

Die Landesbühnen Sachsen sind ein Mehrspartenhaus mit mehr als 240 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie produzieren pro Spielzeit mehr als 20 Premieren und spielen über 600 Vorstellungen.