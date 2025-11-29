Unbekannte rufen bei einer 90-Jährigen aus Zeitz an und behaupten, ein Familienmitglied habe einen Unfall verursacht. Durch den Telefonbetrug erbeuten die Täter eine hohe Summe.

Zeitz - Eine 90-Jährige aus Zeitz (Burgenlandkreis) ist Opfer eines Schockanrufs geworden und hat 12.000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilte, gaukelten unbekannte Täter der Seniorin am Donnerstagabend am Telefon vor, ein nahes Familienmitglied habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angebliche Haft abzuwenden, müsse sofort eine hohe Kaution in sechsstelliger Höhe gezahlt werden.

Die Betrüger fragten die verunsicherte Frau gezielt nach ihren finanziellen Möglichkeiten aus. Schließlich erklärten sie sich mit den 12.000 Euro als Anzahlung zufrieden. Ein unbekannter Mann holte das Geld wenig später direkt an der Wohnung der Seniorin ab. Die Polizei ermittelt.