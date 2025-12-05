Monatlich werden die Verbraucherpreise ermittelt. Die Teuerungsrate ist recht stabil, es gibt aber Ausreißer bei den Preisen für einzelne Produkte.

Erfurt - Wenige Wochen vor Weihnachten sind Schokolade und Pralinen in Thüringen deutlich teurer als im vergangenen Jahr. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes zur Entwicklung der Verbraucherpreise im November hervor. Vor allem wegen gestiegener Kakaopreise verteuerten sich Schokoladentafeln um ein Viertel im Vergleich zum November 2025, bei Pralinen betrug die Preissteigerung 26,3 Prozent.

Insgesamt lag die Teuerungsrate, in die eine Vielzahl von Warengruppen und Energiepreise eingehen, wie in den beiden Vormonaten stabil bei 2,0 Prozent.

Für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe mussten die Thüringer etwas weniger ausgeben als vor einem Jahr. Der Rückgang war mit 0,4 Prozent jedoch gering. Etwas günstiger waren auch Kleidung und Schuhe zu haben mit einem Rückgang von ebenfalls 0,4 Prozent. Die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 1,0 Prozent. Saisonbedingt wurde bei Gemüse ein Preisanstieg im Vergleich zum Vormonat Oktober von 4,3 Prozent ermittelt.