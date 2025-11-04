Gemeinden mit hohen Steuereinnahmen in Brandenburg müssen eine Umlage zahlen. Der Spitzenreiter ist die Gemeinde mit dem Flughafen BER, es gibt aber auch neue Kommunen, die zahlen müssen.

Schönefeld - Schönefeld behauptet sich an der Spitze der finanzstärksten Gemeinden Brandenburgs. Die Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald - auf deren Gebiet der Flughafen BER liegt - muss erneut die höchste Finanzausgleichsumlage zahlen, teilte das Finanzministerium mit. Diesmal sind knapp 40 Millionen Euro fällig - damit entfallen fast zwei Drittel des Gesamtvolumens der Finanzausgleichsumlage für 2025 auf Schönefeld. Im Vorjahr lag der Betrag bei knapp 29 Millionen Euro. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.

Spremberg muss erstmals Umlage zahlen

Die Stadt Liebenwalde im Landkreis Oberhavel muss die zweithöchste Umlage mit rund 6,6 Millionen Euro zahlen. Dahinter folgt Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) mit rund 4,1 Millionen Euro. Die Stadt in der Lausitz muss laut Ministerium zum ersten Mal diese Umlage zahlen - genau wie die Gemeinden Neutrebbin (Märkisch-Oderland), Gerdshagen, Halenbeck-Rohlsdorf (beide Prignitz) und Pinnow (Uckermark).

Diejenigen kreisangehörigen Gemeinden, deren Steuerkraft-Messzahl die sogenannte Bedarfsmesszahl - die den relativen Finanzbedarf einer Gemeinde widerspiegeln soll - um über 15 Prozent übersteigt, müssen im folgenden Jahr die Finanzausgleichsumlage zahlen. Ein Teil fließt direkt an den Landkreis, das übrige Geld kommt der Finanzausgleichsmasse des Landes zugute, um andere Gemeinden zu unterstützen.