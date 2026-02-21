Karina Schönmaier springt beim Weltcup auf den zweiten Platz. Lea Quaas verpasst eine Medaille, erhält aber am Sonntag eine weitere Chance. Dann tritt auch der Lokalmatador an.

Cottbus - Karina Schönmaier hat beim Turn-Weltcup in Cottbus den Sieg beim Sprung nur knapp verpasst. Die 20-Jährige vom TuS 1861 Chemnitz-Altendorf musste sich am ersten Finaltag beim 49. Turnier der Meister hinter der unter neutraler Flagge startenden Anna Kalmikowa mit dem zweiten Platz begnügen. In der Lausitz-Arena betrug ihr Rückstand 0,16 Punkte. Hinter der Europameisterin belegte die Slowenin Teja Belak den dritten Rang.

Schönmaiers Vereinskameradin Lea Quaas verpasste am Stufenbarren eine Medaille. Die 20-Jährige belegte den fünften Platz.

Lokalmatador Schultze am Sonntag im Finale

Am Sonntag finden die finalen Wettkämpfe statt. Quaas hat sich als Qualifikation-Dritte die Teilnahme am Schwebebalken-Finale gesichert. Zudem tritt Lokalmatador Tom Schultze im Sprung-Finale an. Der Turner vom SC Cottbus hatte sich als Vierter für den Endkampf qualifiziert.

Cottbus ist als Weltcup-Austragungsort bis 2028 gesichert und bildet den Auftakt der Weltcup-Serie. Neben Cottbus finden Weltcup-Wettbewerbe noch in Baku (Aserbaidschan), Antalya (Türkei), Kairo (Ägypten), Osijek (Kroatien) und Doha (Katar) statt.