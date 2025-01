Für den Spezialglashersteller Schott ist es der größte Zukauf in der Firmengeschichte: Die Übernahme einer Firma aus Ilmenau ist nun perfekt.

Schott kauft in Thüringen zu, wo auch die eigenen Wurzeln liegen. (Archivbild).

Mainz/Ilmenau - Der Spezialglashersteller Schott hat die Übernahme der QSil GmbH Quarzschmelze Ilmenau erfolgreich abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Stammsitz in Mainz mit. Der Ilmenauer Spezialist beschäftigt etwa 275 Mitarbeiter und hat in der Universitätsstadt eine moderne Produktionsstätte.

Mit der Integration der Produktion von Quarzglas-Kompetenzen festige Schott seine Position als Lieferant für die Halbleiterindustrie. Der Spezialglashersteller hatte vom größten Zukauf seiner Firmengeschichte gesprochen. Der Abschluss der Transaktion erfolgte wie angekündigt Anfang 2025.

Schott hat seine Wurzeln in Jena. Die Schott-Tochter in der Thüringer Universitätsstadt beschäftigt rund 500 Arbeitnehmer.