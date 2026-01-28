Der Schottenbergtunnel der B101 ist wegen eines Defekts geschlossen. Die Ursache ist gefunden, doch ab wann der Verkehr wieder fließen kann, bleibt unklar.

Meißen - Der Grund für das technische Problem im derzeit gesperrten Schottenbergtunnel an der B101 in Meißen ist gefunden: Es handelt sich um einen Defekt in der datentechnischen Hauptverteilung, über die die verbauten Anlagensysteme gesteuert werden, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte.

Ein Ersatzgerät soll demnach noch im Laufe des Tages geliefert werden. Es muss dann für das System vor Ort konfiguriert und eingebaut werden. Die Freigabe für den Verkehr kann erst nach einem fehlerfrei verlaufenen Probebetrieb erfolgen. Wann das der Fall ist, ist den Angaben nach noch nicht vorhersehbar.

Der Tunnel bleibt gesperrt. Wer auf der Strecke unterwegs ist, muss weiter auf die Umleitung ausweichen und mit einer längeren Fahrzeit rechnen.