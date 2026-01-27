Der Schottenbergtunnel der B101 ist wegen eines Defekts geschlossen. Techniker suchen nach der Ursache und arbeiten an einer Lösung.

Meißen - Der Schottenbergtunnel in Meißen ist wegen eines technischen Problems gesperrt worden. Es könne derzeit nicht abgeschätzt werden, wie lange der Tunnel nicht befahren werden könne, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Techniker seien vor Ort, um die Ursache des Problems zu finden und es zu beheben. Der Tunnel ist Teil der Bundesstraße 101.