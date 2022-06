Schreck für Lkw-Besatzung: Schlange hängt während der Fahrt an Beifahrerfenster

Eine während der Fahrt plötzlich am Fenster auftauchende lange Schlange hat einer Lkw-Besatzung auf der A60 einen gehörigen Schrecken eingejagt. Die Polizei kam zum Einsatz.

Heidesheim - Was würden Sie wohl tun, wenn während einer Autofahrt plötzlich eine Schlange durchs geöffnete Fenster zusteigen will? Genau dies passierte einer Lkw-Besatzung auf der Autobahn 60 bei Mainz.

Wie die Polizei Heidesheim am Dienstag mitteilte, bemerkte der Lkw-Fahrer beim Schließen des Beifahrerfensters plötzlich eine gut anderthalb Meter lange Schlange, die im oberen Fensterbereich eingeklemmt wurde und dann im Außenbereich am Fahrzeug herabhing. Nach dem ersten Schreck steuerten die Trucker direkt den nächsten Parkplatz an und informierten die Polizei. Diese stellte nach Überprüfung des Tieres eindeutig fest, dass die Schlange keiner gefährlichen Gattung angehörte.

"Schlange am Fenster", hat die Polizei Rheinland-Pfalz ihr Foto betitlelt. Foto: Polizeiautobahnstation Heidesheim

Tierhelfer befreiten die Schlange schließlich aus ihrer misslichen Lage. "Zum großen Bedauern musste allerdings festgestellt werden, dass alle Rettungsmaßnahmen am Ende für die Schlange zu spät kamen", schreibt die Pressestelle der Polizei Heidesheim. Das Tier überlebte die Strapazen leider nicht.