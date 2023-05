Berlin - Bei einem Streit mit Schreckschusswaffe, Messer und Pfefferspray vor einer Cocktailbar in Berlin-Schöneberg ist in der Nacht zum Montag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der 27-Jährige zunächst in Begleitung seiner Freundin gegen 01.30 Uhr vor dem Lokal mit zwei 24 und 33 Jahre alten Männern aneinander geraten sein. Später habe der 27-Jährige bei einer weiteren Konfrontation die beiden anderen mit einer Schreckschusswaffe und einem Messer bedroht. Einer der anderen habe daraufhin Reizgas gesprüht. Als der 27-jährige stürzte, verletzte er sich am Kopf und am Bein, wie es weiter hieß. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.