Ein junger Trainer soll den HFC wieder in die 3. Liga führen. Er kennt die Liga und die Region.

Halle - Der Hallesche FC geht mit Robert Schröder als Cheftrainer in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nordost. Der 37-Jährige tritt die Nachfolge von Mark Zimmermann an, von dem sich der HFC kürzlich getrennt hatte. Schröder kommt vom Regionalliga-Konkurrenten Hertha 03 Zehlendorf an die Saale und erhält einen ligenunabhängigen Vertrag bis 30. Juni 2027.

„Robert hat im persönlichen Gespräch einen extrem fachkundigen und klaren Eindruck hinterlassen. Insbesondere die Analyse unserer Spieler und Spiele sowie das Aufzeigen der Schwachstellen nebst Lösungsansätzen hat uns überzeugt. Losgelöst davon erfüllt er auch die weichen Kriterien wie Aufstiegserfahrung, Regionalität sowie Kenntnis der Liga“, sagte Sportdirektor Daniel Meyer in einer Vereinsmitteilung.

Der gebürtige Erfurter Schröder begann seine Laufbahn als Spieler bei Rot-Weiß Erfurt, war später für Viktoria Berlin und Hertha 03 aktiv und wechselte 2021 endgültig ins Trainergeschäft.