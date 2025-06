Braunschweig - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder lässt kurz vor Beginn der Transferperiode seine Zukunft in der NBA noch offen. „Ab dem 1. Juli kann man mit den Teams reden. Dann wird das, glaube ich, ganz schnell bekanntgegeben“, sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur in Braunschweig. Schröders Zweijahresvertrag läuft in diesem Sommer aus und er kann als sogenannter Free Agent einen neuen Vertrag verhandeln.

Mehrere Teams sollen nach Medienberichten Interesse an dem 31-jährigen Deutschen haben. In der abgelaufenen NBA-Saison schied Schröder bereits Anfang Mai mit seinen Detroit Pistons in der ersten Runde der Playoffs aus. Seit seinem Wechsel in die USA im Jahr 2013 war der gebürtige Braunschweiger bereits für neun verschiedene Clubs aktiv.

Bevor die NBA im Herbst wieder startet, will der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft aber eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen. „Wir wollen gewinnen, das ist ganz klar“, sagte Schröder zur Zielsetzung. Das Team sei zuversichtlich für das Turnier, das für die Deutschen am 27. August im finnischen Tampere gegen Montenegro beginnt. „Wir haben eine sehr geile Mannschaft und in den letzten Jahren sehr gut gespielt“, sagte Schröder bei einem Heimatbesuch in Niedersachsen.