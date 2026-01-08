Das winterliche Wetter führt schon jetzt zu Problemen. In Niedersachsen bleiben deshalb die Schulen am Freitag dicht.

Hannover - Wegen des Winterwetters bleiben die Schulen in ganz Niedersachsen am Freitag für den regulären Schulbetrieb geschlossen. Während es an einigen Schulen Distanzunterricht geben soll, fällt der Unterricht an anderen aus, wie aus einer Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen und Mitteilungen der Landkreise und Städte hervorgeht.

Grund ist meist, dass die Schulbusse nicht fahren. Bereits am Donnerstag blieben deshalb vor allem im Nordwesten viele Schulen zu.

Einige Schulen, vor allem Berufsschulen, sollen Distanzunterricht anbieten. Für die Jahrgänge bis zur zehnten Klasse müssen die Schulen zudem eine Notbetreuung anbieten. Einige Kreisverwaltungen erklärten, dass trotz eines pausenlosen Einsatzes der Räumdienste die Schulbeförderung mit Bussen nicht sichergestellt werden könne – daher falle der Präsenzunterricht aus.