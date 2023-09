Schüler bei Großeinsatz in Osnabrück in Sicherheit

Osnabrück - Bei einem Großeinsatz an einer Osnabrücker Schule hat die Polizei alle Schüler in Sicherheit gebracht. „Es gibt keine Verletzten! Die Schüler werden von der Polizei geschützt“, teilten die Beamten über die Plattform X, ehemals Twitter, am Donnerstagmittag mit. Gerüchte über eine Geiselnahme seien falsch, hieß es weiter. Es gebe bisher keine Festnahme.

Zahlreiche Polizeikräfte waren am Donnerstagmittag an der Schule im Einsatz. Die Polizei appellierte an Anwohner der Oberschule am Sonnenhügel, in ihren Wohnungen zu bleiben. Den Grund des Einsatzes teilte die Polizei zunächst nicht mit. Für Eltern wurde in der Nähe der Schule eine Anlaufstelle eingerichtet und eine Rufnummer eingerichtet.