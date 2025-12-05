In ganz Deutschland haben Initiativen zu Demonstrationen gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung aufgerufen. Auch in Berlin beteiligen sich zahlreiche Schüler.

Mehr als tausend Schüler und andere Menschen demonstrieren in Berlin-Kreuzberg gegen einen Wehrdienst.

Berlin - Mehr als tausend Berliner Schüler und andere vor allem junge Menschen haben in Kreuzberg gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung demonstriert. Sie versammelten sich an dem bundesweiten Aktionstag bereits am Mittag am Halleschen Tor und wollten später zum Oranienplatz laufen. Unter den Demonstranten waren auch Eltern mit kleineren Kindern.

Die Polizei sprach von zunächst tausend Demonstranten, es gebe aber noch weiteren Zustrom. Alles verlaufe friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Um 16.00 Uhr soll eine zweite Demonstration vom Oranienplatz zum Rathaus Neukölln mit angemeldeten 2.000 Teilnehmern laufen.

Initiatoren der Demonstrationen und Schüler-Initiativen hatten zu einem „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ aufgerufen. Die Veranstalter betonten: „Wir wollen nicht als Kanonenfutter enden. (...) Wir schauen nicht stumm zu, wie wir und unsere Freunde per Los zum Töten und Sterben gezwungen werden.“

Die Senatsbildungsverwaltung hatte gegen den Schulstreik gewandt und auf die Schulpflicht hingewiesen.

Der Bundestag hatte am Vormittag das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz beschlossen. Die schwarz-rote Koalition hatte sich auf einen zunächst freiwilligen Wehrdienst geeinigt. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Junge Männer müssen dann einen Fragebogen ausfüllen. Später sollen sie gemustert werden.