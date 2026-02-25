weather wolkig
An einer Schule im Wedding ist ein Sicherheitsmitarbeiter durch einen Messerangriff verletzt worden. Der Tatverdächtige ist 15 Jahre alt.

Von dpa 25.02.2026, 15:12
Die betroffene Schule befindet sich in Wedding. (Symbolbild)
Die betroffene Schule befindet sich in Wedding. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Berlin - Mit einem Messer soll ein 15 Jahre alter Schüler einen Sicherheitsmitarbeiter an einer Schule im Wedding angegriffen haben. Der 21-Jährige wurde am Arm verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 15-Jährige sei geflüchtet. Zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte eine Sprecherin.