Hertha BSC startet mit Druck in die Rückrunde. Was Stürmer Schuler über die Chancen auf den Aufstieg sagt – und wie er den Konkurrenzkampf im Sturm einschätzt.

Lagos - Luca Schuler sieht Hertha BSC im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr gleich zum Jahresstart unter großem Erfolgsdruck. „Das sind die Spiele der Wahrheit. Das sind die Spiele, die wir gewinnen wollen, in denen wir punkten wollen, in denen wir punkten müssen“, sagte der Stürmer des Berliner Zweitligisten im Trainingslager im portugiesischen Lagos.

Die Hertha startet am 17. Januar (20.30 Uhr/RTL/Sky) mit dem Topspiel gegen Tabellenführer Schalke 04 im Olympiastadion in die Rückrunde. Nach der Partie beim Karlsruher SC (24. Januar) folgen die Spiele gegen Darmstadt 98 (1. Februar), bei der SV Elversberg (7. Februar), gegen Hannover 96 (14. Februar) und beim SC Paderborn (22. Februar) und damit gegen alle weiteren vier Teams, die wie Schalke noch vor der Berliner in der Tabelle rangieren.

Schuler sieht die nötige Qualität

„Wir gehen da nicht rein und wollen erstmal gucken, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist unser Anspruch und wir haben auch die Qualität“, sagte Schuler. Derzeit sind die mit Aufstiegsambitionen gestarteten Berliner auf Rang sechs mit fünf Punkten Rückstand auf Platz drei.

„Wir bereiten uns für das erste Spiel vor, aber wir bereiten uns auch ein Stück weit für die ganzen Spiele vor, da werden die Grundlagen geschaffen, daher ist das ein Stück weit im Hinterkopf“, berichtete Schuler von der Trainingsarbeit an der Algarve. Bis zum Samstag weilt das Team von Trainer Stefan Leitl noch in Portugal. Am Freitag (15.30 Uhr) steht ein Testspiel gegen den belgischen Traditionsclub Standard Lüttich an.

Nach Verletzung wieder fit

Seine eigene Position als Topstürmer sieht Schuler nach sieben Toren in Liga und Pokal in der Hinrunde gestärkt. Die Verletzungszeit im Frühjahr und Sommer ist überwunden. „Bei hundert Prozent bin ich noch nicht, aber dafür ist die Woche da, sich die Prozente zu holen“, sagte er. Man müsse sich „Körner holen“ und in den „Flow kommen“.

Eine Startelfgarantie im Stürmerwettkampf mit Dawid Kownacki und Sebastian Grönning sieht der 26-Jährige für sich aber nicht. „Es ist sicherlich ein Stück weit ein offener Kampf“, sagte Schuler, „dann entscheidet der Trainer, was er braucht am ersten Spieltag, was gefragt ist am ersten Spieltag.“