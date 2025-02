Der Berliner Landesschülerausschuss sieht Defizite beim Sexualkundeunterricht. Mit einer Aktion an Schulen will er nun gegensteuern.

Die Schülervertretung sieht Defizite bei der sexuellen Bildung an Berliner Schulen. (Symbolbild)

Berlin - Der Landesschülerausschuss und die Berliner Aids-Hilfe haben eine gemeinsame Aktion zur sexuellen Aufklärung an Schulen gestartet. Sie verteilen an ausgewählten Schulen Kondome an Schülerinnen und Schüler, um für den Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen zu sensibilisieren. Ziel sei auch, offene Gespräche über Sexualität und sicheren Sex zu fördern, Hemmschwellen abzubauen und einen respektvollen Umgang mit dem Thema zu fördern, teilten die Initiatoren mit.

„Zahlreiche Erfahrungsberichte von Schülerinnen und Schülern belegen, dass Sexualkunde in vielen Schulen nur oberflächlich behandelt oder sogar ausgelassen wird“, beklagte der Vorsitzende des Landesschülerausschusses, Orcun Ilter. Das betreffe vor allem die Sekundarstufe I, in der junge Menschen in der Pubertät oft keine Antworten auf eigene Fragen und Erfahrungen bekämen.

Schülervertretung sieht Defizite bei sexueller Bildung

„Sexuelle Bildung darf in Schulen nicht zu kurz kommen. Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Erziehung und sollte somit auch fester Bestandteil des Unterrichts sein“, mahnte Ilter. „Mit unserer Zusammenarbeit möchten wir einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass Schülerinnen und Schüler sich mit ihrer sexuellen Gesundheit auseinandersetzen und Zugang zu wichtigen Informationen und Verhütungsmitteln erhalten.“

Nach Einschätzung von Annabelle Lüscher von der Berliner Aids-Hilfe ist es entscheidend, dass Schulen mehr Raum für dieses Thema schaffen und auf bereits bestehende Angebote in der Stadt zurückgreifen. „Wir möchten jungen Menschen die Möglichkeit geben, verantwortungsbewusst mit ihrer sexuellen Gesundheit umzugehen und zu lernen, ihre eigenen Grenzen sowie die der anderen zu respektieren.“

Nach Angaben Ilters werden innerhalb einer Testphase zunächst 600 Kondome verteilt, etwa an Sekundarschulen und Gymnasien. Wenn die Aktion bei der Schülerschaft ankommt, können es mehrere Tausend Kondome sein.