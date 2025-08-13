Bremen braucht mehr Lehrkräfte und Schulen als früher. Wie ist die Lage nach den Sommerferien?

Bremen - Zum Start des neuen Schuljahres in der Stadt Bremen bleibt die Lage herausfordernd. Ein Grund dafür ist die steigende Zahl von Kindern und Jugendlichen. Nach Angaben der Bildungsbehörde werden 81.202 Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen und privaten allgemein- und berufsbildenden Schulen in der Stadt Bremen lernen - 1.701 mehr als im vergangenen Schuljahr.

„Es ist nach wie vor eine Riesenherausforderung“, sagte Bremens Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Karolin Aulepp (SPD). Demnach ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren in keinem anderen Bundesland so stark gewachsen wie in Bremen.

Als Erfolg wertete die Politikerin die Einstellung neuer Lehrkräfte und die Schaffung neuer Räumlichkeiten. „Noch nie wurden in so kurzer Zeit so viele zusätzliche Schulen gebaut, noch nie zusätzlich so viele Mobilbauten hingestellt“, sagte sie. Dafür sei viel Organisation und Geld nötig. „Insgesamt ist die Situation immer noch auf Kante genäht.“

Mehr Referendarinnen ausgebildet

Die Zahl der unbesetzten Lehrkraftstellen wurde reduziert, 99 Prozent aller Stellen an den allgemeinbildenden Schulen in der Stadt seien besetzt. Als einen Grund dafür nannte die Senatorin, dass Bremen in den vergangenen Jahren mehr Referendarinnen und Referendare ausgebildet habe, die nun als ausgebildete Lehrkräfte arbeiten. Bremen setzt zudem auf Personal aus anderen Bundesländern und auf Quereinsteiger.

Der Ausbau von Ganztagesangeboten in der Stadt Bremen schreitet der Bildungsbehörde zufolge voran. Demnach nehmen im Schuljahr 2025/26 rund zwei Drittel aller Grundschülerinnen und –schüler ein schulisches Ganztagsangebot wahr, weitere zehn Prozent besuchen den Hort. Die Behörde geht davon aus, dass die Nachfrage mit dem Rechtsanspruch, der ab Sommer 2026 schrittweise in Kraft tritt, auf rund 80 Prozent steigt. Daher brauche es weitere Angebote.

Über die schulische Lage in Bremerhaven informiert der Magistrat Bremerhaven an diesem Donnerstag.