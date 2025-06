Lemgo - Der SC Magdeburg muss in der entscheidenden Saisonphase in der Handball-Bundesliga womöglich auf Gisli Kristjansson verzichten. Der isländische Spielmacher verletzte sich in der Partie beim TBV Lemgo Lippe bereits nach drei Minuten an der Schulter und konnte nicht weitermachen. Der SCM hofft, dass es sich bei der Verletzung lediglich um eine Bänderdehnung handelt. Eine genaue Diagnose solle es erst am Montag geben.

Kristjansson erlitt in seiner Karriere bereits mehrere schwere Schulterverletzungen, zuletzt 2023 im Halbfinale der Champions League. Trotzdem führte der 25 Jahre alte Rückraumspieler sein Team damals einen Tag später zum Titel. Für Magdeburg stehen in dieser Saison noch zwei Ligaspiele und das Final Four in der Champions League an.