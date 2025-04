Magdeburg/Berlin - Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Sven Schulze hätte sich durchaus mehr Ostdeutsche im künftigen Kabinett gewünscht. Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe sich aber nun entschieden, es gehe zuerst um Fachlichkeit, betonte Schulze. „Damit wird auch zu arbeiten sein.“ Die Erwartung an alle im Kabinett sei nun, dass sie wüssten, wie wichtig der Osten sei. Nächstes Jahr stehen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen an, ebenso in mehreren westlichen Bundesländern.