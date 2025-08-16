Magdeburg - CDU-Landeschef Sven Schulze will mit seiner Partei bei der Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt auf mehr als 30 Prozent der Stimmen kommen. „Und wir wollen alle 41 Wahlkreise gewinnen“, sagte der designierte CDU-Spitzenkandidat der „Magdeburger Volksstimme“.

Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt zur Landtagswahl im September 2026 nicht erneut als CDU-Spitzenkandidat an. Stattdessen will der 46-jährige Schulze kandidieren. Final wird bei der CDU über die Spitzenkandidatur bei der Listenaufstellung am 1. November entschieden.

„Die Partei hat Lust auf Wahlkampf. Es versammeln sich viele hinter mir“, sagte Schulze, der auch Wirtschaftsminister ist. Nach der Wahl werde man „nicht mit ganz rechts und ganz links zusammenarbeiten“.