In einem Schulzentrum wird eine Bombenexplosion angekündigt. Die Polizei evakuiert die Realschule und das Gymnasium. Der Fall endet glimpflich, wird die Polizei aber noch weiter beschäftigen.

Nach einer Bombendrohung wird ein Schulzentrum in Goslar evakuiert, die Polizei geht von einem Fehlalarm aus. (Symbolbild)

Goslar - Nach einer Bombendrohung ist das Schulzentrum Goldene Aue in Goslar evakuiert worden. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte hätten am Dienstagmittag das Gebäude verlassen, verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Einsatzkräfte durchsuchten später das Gebäude mit Spürhunden, fanden aber keine gefährlichen Gegenstände.

Die Schulleitung hatte die Polizei darüber informiert, dass eine Bombenexplosion für die Mittagszeit angekündigt worden war. Einsatzkräfte sperrten daraufhin das Gelände weiträumig ab und evakuierten die Realschule und das Gymnasium. Schülerinnen und Schüler wurden an einem Sammelpunkt betreut und konnten dort von ihren Eltern abgeholt werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten ermitteln nun gegen eine oder mehrere noch unbekannte Personen, wegen Störung des öffentlichen Friedens.