Mehrere Notrufe gehen bei der Polizei ein: Ein Schuss soll in der Innenstadt gefallen sein.

Erfurt - Ein Schuss soll bei einem Streit in der Erfurter Innenstadt abgefeuert worden sein. Zwischen zwei Männern sei es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Schuss stamme ersten Erkenntnissen zufolge aus einer Schreckschusspistole.

Laut Polizei wurde niemand verletzt. Auch eine Gefahr für die Allgemeinheit könne ausgeschlossen werden, hieß es. Zuvor seien in der Leitstelle mehrere Notrufe wegen des Schusses eingegangen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.