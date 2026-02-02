weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Polizei: Schuss ins Bein – 36-Jähriger verletzt im Krankenhaus

Polizei Schuss ins Bein – 36-Jähriger verletzt im Krankenhaus

Ein Streit ging ziemlich weit: Ein Mann soll einem 36-Jährigen ins Bein geschossen haben. Was ist passiert?

Von dpa 02.02.2026, 11:14
Ein 36-Jähriger kommt in Bremen mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein 36-Jähriger kommt in Bremen mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen - Bei einem Streit soll ein 45-Jähriger in Bremen einem jüngeren Mann ins Bein geschossen haben. Der 36-Jährige sei nach dem Schuss am Freitagnachmittag ins Krankenhaus gekommen, Lebensgefahr habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Zeugen hatten zuvor einen Mann mit einer Schussverletzung gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in einer Wohnung zu einem Streit zwischen den beiden Männern, der mit einem Schuss ins Bein des 36-Jährigen endete.

Der Tatverdächtige konnte nach Polizeiangaben schnell ermittelt werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an.