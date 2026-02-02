Ein Streit ging ziemlich weit: Ein Mann soll einem 36-Jährigen ins Bein geschossen haben. Was ist passiert?

Bremen - Bei einem Streit soll ein 45-Jähriger in Bremen einem jüngeren Mann ins Bein geschossen haben. Der 36-Jährige sei nach dem Schuss am Freitagnachmittag ins Krankenhaus gekommen, Lebensgefahr habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Zeugen hatten zuvor einen Mann mit einer Schussverletzung gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in einer Wohnung zu einem Streit zwischen den beiden Männern, der mit einem Schuss ins Bein des 36-Jährigen endete.

Der Tatverdächtige konnte nach Polizeiangaben schnell ermittelt werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an.