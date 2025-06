An einem Gymnasium in Graz fallen Schüsse. Noch ist die Lage unklar. In Medien ist aber bereits von mehreren Toten die Rede.

Schüsse an Schule in Österreich

Möglicherweise Amoklauf an einer Schule in Österreich mit mehreren Toten. (Symbolbild)

An einer Schule in Österreich sind am Vormittag nach Angaben der Polizei mehrere Schüsse gefallen. Über mögliche Opferzahlen in Graz machten die Behörden zunächst keine Angaben. Spezialeinheiten seien vor Ort, das Gymnasium werde evakuiert, hieß es. Die „Kronen Zeitung“ berichtete von „mindestens fünf Toten“ an dem Gymnasium in Graz.