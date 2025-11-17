Am Samstagabend schießt ein Mann auf einen anderen und flüchtet. Die Polizei ermittelt und kann den mutmaßlichen Täter festnehmen.

In Magdeburg soll ein Mann versucht haben, einen anderen zu töten. (Symbolbild)

Magdeburg - In Magdeburg soll ein Mann versucht haben, einen 24-Jährigen zu töten und sitzt deshalb nun im Gefängnis. Der Beschuldigte sei nach der Tat von Beamten aufgegriffen und festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Das Amtsgericht in Magdeburg habe einen Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Zuvor soll der Beschuldigte am Samstagabend mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf einen 24-Jährigen geschossen haben und anschließend geflüchtet sein. Der 24-Jährige sei durch den Schuss am Fuß schwer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.