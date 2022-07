Schüsse auf Wohnhaus in Bremen: Polizei sucht Zeugen

Bremen - Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag auf ein Wohnhaus in Bremen geschossen. Sofortige Fahndungsmaßnahmen im Stadtteil Gröpelingen führten aber vorerst nicht zu den Tätern, wie die Polizei mitteilte. Nachdem Zeugen am späten Samstagabend Schüsse gemeldet hatten, fanden Ermittler Einschusslöcher in Scheiben und Fassade. Die Polizei sucht nach Zeugen, die ein dunkles Auto in der Marßeler Straße oder der näheren Umgebung gesehen haben, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.