Am Abend fallen in Spandau und Wilmersdorf Schüsse. Die Polizei nimmt einen Mann fest.

Schüsse auf zwei Supermärkte in Berlin

In Berlin-Spandau sind am Montagabend Schüsse gefallen. (Symbolbild)

Berlin - Auf zwei Supermärkte in Berlin-Spandau und Berlin-Wilmersdorf ist am Montagabend geschossen worden. Es wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Polizisten nahmen einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen in Spandau fest.

Die beiden Taten lagen laut Polizei nur eine halbe Stunde auseinander. Beide Supermärkte sind demnach Filialen derselben Firma. Zu den genauen Hintergründen der Tat machte die Polizei bislang keine weiteren Angaben.