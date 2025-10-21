Berlin - Zwei Männer sind in Berlin angeschossen worden. Die 22- und 23-Jährigen kamen ins Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin mitteilten. Polizisten waren in der Nacht zum Dienstag zu den beiden Männern in die Kurfürstenstraße gerufen worden. Kurz zuvor hatten Anwohner Schüsse gehört und ein Auto wegfahren sehen, wie es hieß.

Polizisten fanden daraufhin an der Kreuzung von Martin-Luther-Straße und Motzstraße ein Auto, auf das zahlreiche Schüsse abgegeben worden waren. Zwei 21-Jährige, die nach ersten Erkenntnissen vorher in dem beschossenen Auto saßen, wurden festgenommen. Laut Polizei hatten sie mutmaßliche Drogen bei sich. Die Schützen sollen mit einem anderen Auto geflüchtet sein. Den Zusammenhang und Hintergrund der Ereignisse ermitteln nun Staatsanwaltschaft und Mordkommission.