weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Drei Verletzte: Schüsse in Gießen: Was wir wissen und was nicht

Drei Verletzte Schüsse in Gießen: Was wir wissen und was nicht

In Gießen fallen Schüsse, es gibt Verletzte. Was bisher bekannt ist.

Von dpa Aktualisiert: 11.10.2025, 20:12
Es gibt drei Verletzte nach Schüssen in Gießen.
Es gibt drei Verletzte nach Schüssen in Gießen. Carolin Eckenfels/dpa

Gießen - Ein Unbekannter gibt in einem Wettbüro am Marktplatz in Gießen mehrere Schüsse ab. Vieles ist noch unklar.

Was wir wissen

  • Die Tat: Ein Unbekannter hat in einem Wettbüro in Gießen mehrere Schüsse abgegeben. Eine Augenzeugin berichtete von vier bis fünf Schüssen.
  • Der Tatort: Die Schüsse fielen am Nachmittag in einem Wettbüro am Marktplatz in Gießen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um kurz nach 15 Uhr.
  • Verletzte: Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor.
  • Täter: Der Täter sei zu Fuß auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an.
  • Gefährdungslage: Nach Angaben der Polizei wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht.

Was wir nicht wissen

  • Motiv: Es gibt derzeit keine Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls oder möglichen Motiven des Täters.
  • Identität des Täters: Die Identität des Täters ist bislang unbekannt.