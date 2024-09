Die Polizei wird in Magdeburg wegen Schüssen alarmiert, vor Ort findet sie eine Schreckschusswaffe und Patronenhülsen. Ein 36-Jähriger gilt als tatverdächtig.

Schüsse in Magdeburg - Polizei findet Schreckschusswaffe

Ein 36-Jähriger soll in Magdeburg Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben haben. (Symbolbild)

Magdeburg - Ein 36-Jähriger soll in Magdeburg mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Nachdem Menschen die Polizei alarmiert hatten, fanden die Beamten am Samstagabend eine Schreckschusswaffe und etwa 18 Patronenhülsen vor Ort, wie die Polizei Magdeburg am Montag mitteilte. Sie stellten die Waffe den Angaben zufolge sicher und ermittelten einen 36-Jährigen als Tatverdächtigen.

Warum die Schüsse abgegeben wurden, sei noch unklar. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.